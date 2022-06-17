أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع السعودي، سوف يقوم بزيارة رسمية لأنقرة في 22 يونيو.

وقال أردوغان للصحافيين عقب أداء صلاة الجمعة في أحد مساجد اسطنبول «سنستقبل ولي العهد الأربعاء في المجمع الرئاسي»، مقر الرئاسة في أنقرة لإجراء محادثات «لتعزيز العلاقات».

ولفت الرئيس أردوغان إلى أنه سيعقد لقاء ثنائيا مع ولي العهد السعودي، يعقبه اجتماع موسع بمشاركة مسؤولين من البلدين.

وأفاد بأنه سيبحث مع الأمير محمد بن سلمان سبل الارتقاء بالعلاقات التركية - السعودية إلى مستويات أعلى بكثير خلال الفترة المقبلة.

وكان مسؤول تركي رفيع المستوى صرح لوكالة فرانس برس أنه سيتم توقيع اتفاقات عدة خلال الزيارة.

وكان الرئيس التركي زار المملكة العربية السعودية في نهاية أبريل والتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد قبل أن يؤدي مناسك العمرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في ختام الزيارة بأنه جرى خلالها «استعراض العلاقات السعودية- التركية، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها».