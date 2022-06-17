وافق المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الجمعة في جنيف، والذي ضم ممثلي 164 دولة الأعضاء، على اتفاقيات "تاريخية" بشأن الصيد وبراءات اختراع لقاحات فيروس كورونا والأمن الغذائي.

وقالت المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونجو-إيويلا إن هذه "النتائج تُبين أن منظمة التجارة العالمية قادرة على الاستجابة للحالات العاجلة في عصرنا". وتم التوصل إلى اتفاق بين المفاوضين على كل هذه المواضيع بعد مداولات مكثفة استمرت أياما عدة.

وأعلن المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، الذي كان يهدف إلى تناول انعدام الأمن الغذائي الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا، أنه وافق الجمعة في جنيف على اتفاقيات بشأن الصيد وبراءات اختراع لقاحات كوفيد-19 والأمن الغذائي.



وقالت إيويلا، إن هذه "مجموعة غير مسبوقة من النتائج. لقد مضى وقت طويل منذ أن حققت منظمة التجارة العالمية مثل هذا العدد الكبير من النتائج متعددة الأطراف. النتائج تُبين أن منظمة التجارة العالمية قادرة على الاستجابة للحالات العاجلة في عصرنا".

وكان المؤتمر يهدف إلى تناول انعدام الأمن الغذائي الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا فضلا عن إلغاء الدعم الذي يسهل الصيد المفرط ويفرغ المحيطات ورفع البراءات التي تحمي لقاحات كوفيد-19 مؤقتا، وإصلاح المنظمة.

وأعلن رئيس المؤتمر الوزاري تيمور سليمانوف مساعد رئيس مكتب رئيس كازاخستان، التوصل إلى اتفاق بين المفاوضين على كل هذه المواضيع بعد مداولات مكثفة استمرت أياما عدة خيم عليها خصوصا موقف الهند المتشدد.