أشاد رئيس جمهورية قيرغيزيا صدر جباروف بدور الكويت على مختلف المستويات الرسمية والأهلية في دعم المشاريع الخيرية والإنسانية في بلاده.

جاء ذلك حسبما نقل المدير العام لجمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية الكويتية د.نبيل العون في اتصال هاتفي مع «كونا» اليوم الجمعة خلال لقائه مع الرئيس جباروف في العاصمة القيرغيزية (بشكيك).

وقال العون: إن البحث خلال اللقاء تناول التعاون المشترك في الجانب الخيري والإنساني، خصوصا أن لدى جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية مشاريع عديدة في قيرغيزيا تشمل المستشفيات والمراكز الطبية وسقيا الماء والمساجد والمشاريع التنموية.

وأشار إلى أن جمعية السلام تبحث إنشاء مدينة متكاملة للأيتام والأرامل هناك تشمل المدارس والمراكز الطبية وخدمات عدة في الفترة المقبلة.

وتعتبر جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية التي أشهرت في مارس 2016 جمعية إنسانية خيرية تنموية تأهيلية عالمية متميزة تسهم في رفع وتمكين معاناة المجتمعات المستهدفة من خلال مشاريع وبرامج إنسانية خيرية وشراكات استراتيجية عالمية وكفاءات بشرية متخصصة.