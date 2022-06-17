أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ «القرار التاريخي» الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بالتوصية بمنح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وكتب زيلينسكي على تويتر «ممتن لأورسولا فون دير لايين ولكل عضو في المفوضية الأوروبية للقرار التاريخي».

جاء ذلك بعد أن أوصت المفوضية الأوروبية مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بقبول عضوية أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان أن قرارها جاء بناء على تقييم معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي وافق عليها المجلس الأوروبي وهي المعايير السياسية والاقتصادية وقدرة البلاد على تحمل التزامات عضوية الاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أن التوصية استندت أيضا الى جهود الدول الثلاث في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقات الشراكة، لاسيما اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق.

وفي هذا الصدد، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين «إن لدى أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا تطلعا قويا ومشروعا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي واليوم نرسل إليها إشارة واضحة بدعم تطلعاتها خاصة في ظل ما تواجهه من ظروف صعبة».

الى ذلك، حذرت الأمم المتحدة، من أن الوضع الإنساني في كامل أوكرانيا خصوصا في شرق دونباس، «مقلق للغاية ويواصل التدهور بسرعة».

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية - في بيان أن «الوضع» مقلق خصوصا «في سيفيرودونيتسك ومحيطها، آخر جيوب المقاومة الأوكرانية في منطقة لوجانسك التي باتت تحت السيطرة شبه الكاملة للقوات الروسية».

وندد المكتب بعدم توصل طرفي النزاع حتى الآن إلى اتفاق لتسهيل إجلاء المدنيين أو السماح بوصول المساعدة الإنسانية إلى مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك اللتين تخضعان لقصف متواصل منذ عدة أيام.

وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إلى أن القصف لا يزال يطول المناطق السكنية والمنشآت المدنية في كل أنحاء البلاد، ما يتسبب بمقتل وجرح المزيد من المدنيين، منوهة بأنه على الرغم من الصعوبات الهائلة في الوصول إلى المدنيين إلا أن الأمم المتحدة وشركاءها وصلوا إلى أكثر من 8.8 ملايين شخص عبر أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ميدانيا، أعلن الجيش الأوكراني أنه ألحق أضرارا جسيمة بقارب سحب يحمل أسلحة وإمدادات روسية في البحر الأسود.

وأعلنت البحرية الأوكرانية عبر قنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي أن نظام الدفاع الجوي الذي يحمله القارب لم يستطع صد هجوم القوات البحرية.

في المقابل، تسعى روسيا جاهدة وبطرق مختلفة لتجنيد المزيد من المقاتلين للدفع بهم إلى الحرب في أوكرانيا، مع تزايد التقارير بشأن ارتفاع عدد القتلى في الصراع الدائر منذ أكثر من 4 أشهر.

ورغم تلك الخسائر، رفض الكرملين إصدار أوامر بالتعبئة العامة للجنود في سن التجنيد، «حتى لا يبدو أن الحرب لا تسير بحسب خطة السلطات، ما قد يهدد برفض شعبي واسع لغزو أوكرانيا»، وفقا لـ «واشنطن بوست».

لتجنب ذلك، لجأ الجيش الروسي إلى تدشين «حملات دعائية واسعة»، ومحاولة «إعادة تنشيط قوات الاحتياط».

وتعتبر هذه الجهود شكلا من أشكال «تعبئة الظل»، وهي خطة تسمح للجيش الروسي بالاستمرار في الحرب، لكنه لا يعالج العجز الأساسي في القوى البشرية، وفقا لمدير الدراسات الروسية في مؤسسة CNA، مايكل كوفمان.