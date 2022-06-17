في أول لقاء مباشر مع موظفي شركة تويتر منذ إبرام صفقة بقيمة 44 مليار دولار للاستحواذ على شبكة التواصل الاجتماعي، سعى إيلون موسك إلى طمأنة موظفي الشركة بشأن وظائفهم عندما يتولى الإدارة.

وقال موسك للموظفين إنهم لا ينبغي أن يقلقوا بشأن إجراء تغيرات في وظائفهم، طالما كان عملهم "استثنائيا"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأثار موسك خلال اجتماع حضره جميع الموظفين أمس الخميس موجة من التعليقات الانفعالية، والمحبطة، والتي تتسم بالقلق، على لوحات النقاش الداخلية بسبب تصريحاته بخصوص عدة مسائل، من بينها الخطط المحتملة لتسريح بعض الموظفين، ونهج العمل عن بعد.

وقال موسك إن على الموظفين أن يشعروا بالأمان فيما يتعلق بمسألة التسريح، كما يمكنهم مواصلة العمل عن بعد إذا كانوا يقومون "بعمل

استثنائي".

وأضاف ماسك، وفقا لأشخاص شاركوا في الاجتماع: "ينبغي أن يكون الانحياز للعمل من المكتب، لكن إذا كان أحدهم استثنائيا، فلا بأس من العمل عن بعد".