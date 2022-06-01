«فائزة بأكبر 4 جوائز فنية في العالم»

جينيفر هادسون، المغنية الأميركية، تحتفل بفوزها بأكبر 4 جوائز فنية في العالم، وهي جوائز: الأوسكار، والإيمي والغرامي، والتوني. وهو إنجاز أحرزه 17 شخصا فقط في العالم.