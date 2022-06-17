يبدأ السبت عقد أول ملتقى توظيف سنوي يسهم في القضاء على بطالة الـ «القادرون باختلاف» تحت عنوان «خطوة»، بالتعاون مع مؤسسة «حلم»، بمحافظة القاهرة في المبنى اليوناني (الجريك كامبس) بوسط البلد، وبدعم من Google.org وبرعاية وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن الملتقى يسهم في القضاء على بطالة الأشخاص أصحاب الهمم والعزيمة من خلال توفير فرص عمل لهم لتحقيق الاستقلال المادي، ويتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة لدمج الأشخاص من هذه الفئة في جميع جوانب الحياة.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن الملتقى يوفر 400 فرصة عمل لـ «القادرون باختلاف» من الخريجين الباحثين عن فرص عمل، ويشارك فيه نحو 30 من كبرى الشركات العاملة بالسوق المصرية، وتوفر فرص للعمل بمرتبات تبدأ من 2400 بجانب امتيازات مختلفة بحسب الشركة ونوع العمل والإعاقة.

وأوضح الوزير أن مؤسسة حلم تنفذ تدريب متنوع لذوي القدرات من الفئة الممتازة من خريجي الجامعات من خلال منحة SEED وتوفر فرص عمل مباشرة لكل خريجي هذه المنحة، مما يتيح لنا استهداف تدريب هذه الفئة في بعض المحافظات التي نجد فيها بعض الصعوبات وتوظيفهم وتدريبهم وتشجيعهم.

ومن المقرر أن يستقبل الملتقى أكثر من 1000 باحث عن عمل من ذوي الإعاقة، حيث يتم عقد مجموعة من ورش العمل خلال الملتقى تهدف لرفع كفاءة الشركات في التعامل مع الـ «القادرون باختلاف»، وكيفية دمجهم والاستفادة من قدراتهم بالطريقة المثلى.

وطلبت مؤسسة «حلم» التعاون مع وزارة القوى العاملة في مبادرة «مصر بكم أجمل» وتقديم أطر للتعاون حسب رغبتنا، ويشارك في الملتقى مجموعة متنوعة من مقدمي الخدمات المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك توفير أدوات المساعدة والرياضة والفنون والمسرح، كما يوفر الملتقى خطوة للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على تدريب وورش عمل لتأهيلهم لسوق العمل مثل برنامج منحة SEED المقدمة من قبل «حلم» بالشراكة مع دروسوس، كما يأتي الملتقى برعاية شركة راية بدعم من دروسوس شريك حلم في الدمج والراعي الإعلامي الرسمي سكوب إمباير.

وقال الوزير إنه على الراغبين في التسجيل من الـ «القادرون باختلاف» لحضور الملتقى الدخول على اللينك التالي: https://forms.gle/zYY9NCMU4AgPZ4d98