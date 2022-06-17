القاهرة - ناهد إمام

أعلن د.عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ الأحد الموافق 3/7/2022، وحتى يوم الأربعاء الموافق 6/7/2022، تسليم عدد من قطع أراضي المصريين بالخارج السابق حجزها بمشروع بيت الوطن بالمنطقة «ZONE F» بالـ 2600 فدان بمدينة العبور الجديدة.

وأوضح م.أحمد علي رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 1: 20، يوم الأحد 3/7/2022، والقطع أرقام (22 - 23 - 28 - 29 - 34 - 35 - 36 - 40 - 41 - 43 - 64 - 65)، يوم الاثنين 4/7/2022، والقطع أرقام (73 - 74 - 75 - 76 - 78 79 - 80 - 81 - 82 - 86 - 87 - 90)، يوم الثلاثاء 5/7/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 6/7/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن على العملاء الحاجزين لتلك القطع التوجه إلى الإدارة العقارية بمقر الجهاز لفتح ملف للقطعة، مع ما يفيد سداد المستحقات المالية وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض.