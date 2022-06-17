كشف مسؤولون أميركيون أن إسرائيل تنسق سرا مع الولايات المتحدة بشأن العديد من الضربات الجوية التي تنفذها في سورية، في الوقت الذي تواجه فيه قوات التحالف الدولي ساحة معركة مزدحمة بالجماعات المسلحة والميليشيات المدعومة من إيران والجيوش الأجنبية.

وفي تقرير نقله موقع تلفزيون سورية عن صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، فإن المسؤولين الأميركيين، لم يذكروا الكثير عن مهام القصف الإسرائيلي، والتي كانت تهدف إلى وقف نقل طهران للأسلحة المتطورة إلى «حزب الله» اللبناني وتقليص القوات العسكرية الإيرانية ووكلائها في سورية.

وقال المسؤولون بحسب ما نقلت عنهم الصحيفة: «جرى مراجعة العديد من المهام الإسرائيلية لسنوات والحصول على موافقة مسبقة من قبل كبار المسؤولين في القيادة المركزية الأميركية وفي الپنتاغون».

وأشار المسؤولون إلى أن الولايات المتحدة «تريد التأكد من عدم تداخل الغارات الجوية الإسرائيلية مع الحملة العسكرية التي تقودها واشنطن ضد تنظيم داعش»، مضيفين أن «مسؤولي الجانبين لم يذكروا شيئا عن التنسيق بشكل علني في السابق، والسرية المحيطة به تظهر كيف سعت واشنطن إلى دعم حليفها الإسرائيلي دون الانجرار إلى حرب الظل الإسرائيلية ضد إيران».

ولفتوا إلى أن التركيز الرئيسي للمراجعة الأميركية هو «المهمات الإسرائيلية في شرقي سورية التي تمر بالقرب من قاعدة التنف (الأميركية بالقرب من الحدود السورية الأردنية) التي تقع بالقرب من أحد طرق الهجوم الإسرائيلية».

وأكدوا أن «الغالبية العظمى من تلك الضربات الجوية الإسرائيلية، تمت الموافقة عليها من قبل الولايات المتحدة، ولكن الجيش الأميركي لا يساعد الإسرائيليين في تحديد أهدافهم»، وفق ما ورد في الصحيفة الأميركية.