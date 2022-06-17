دعا ستة مسؤولين كبار في الأمم المتحدة في رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن إلى تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود من تركيا لعام، ما يسمح بالوصول إلى شمال غرب سورية التي تلوح روسيا باستخدام حق النقض «الڤيتو» لإلغائها وحرمان ملايين الأشخاص من المساعدات.

وجاء في الرسالة «نحث أعضاء مجلس الأمن على تجديد قرار مجلس الأمن رقم 2585 الذي يسمح بمواصلة تقديم المساعدة عبر الحدود لمدة 12 شهرا أخرى».

وقع الرسالة كل من مارتن غريفيث (الشؤون الإنسانية) وكاثرين راسل (يونيسف) وناتاليا كانيم (صندوق الأمم المتحدة للسكان) وأنطونيو فيتورينو (المنظمة الدولية للهجرة) وديفيد بيسلي (برنامج الأغذية العالمي) وفيليبو غراندي (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) وتيدروس أدهانوم غيبريسوس (منظمة الصحة العالمية).

وأضاف الموقعون «علينا أيضا ضمان الوصول المنتظم إلى شمال غرب سورية من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. علينا زيادة قنوات المساعدات الإنسانية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى أقصى حد».

وتجديد التفويض عبر الحدود لمنطقة لا تزال خارج سيطرة الحكومة السورية أمر بالغ الأهمية لـ 4.1 ملايين نسمة. وأوضح المسؤولون أن الذين يحتاجون إلى المساعدة من النساء والأطفال تبلغ نسبتهم 80%.

وحذر المسؤولون الأمميون من أن «عدم التجديد للقرار ستكون له عواقب إنسانية كارثية». وأضافوا في الرسالة «سيؤدي ذلك إلى تعطيل فوري لعملية المساعدة الإنسانية الحيوية التي تقوم بها الأمم المتحدة ما يغرق سكان شمال غرب سورية في بؤس أعمق ويهدد وصولهم إلى الغذاء والرعاية الصحية ومياه الشرب والمأوى والحماية من العنف القائم على التمييز الجنسي التي تقدمها حاليا العمليات التي تدعمها الأمم المتحدة».

وقبل أيام دعت أكثر من ثلاثين منظمة غير حكومية بينها المجلس النرويجي للاجئين ولجنة الإنقاذ الدولية ومنظمة إنقاذ الطفولة ومنظمة أوكسفام الدولية، إلى تجديد هذا الإذن عبر الحدود.