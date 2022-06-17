ذكرت مصادر ديبلوماسية لبنانية ان وزارة الخارجية فتحت تحقيقا في قضية اختلاس أموال من سفارة لبنان في أوكرانيا، بطلها موظف أقدم على سرقة مبلغ كبير من أموال البعثة الديبلوماسية هناك وهرب.

ووفق المصادر، أقدم الموظف وهو موظف محلي، على اختلاس نحو 300 ألف دولار من أموال السفارة في حسابها المصرفي هناك، وفر إلى جهة مجهولة في أوروبا.

ولفتت المصادر إلى أن الموظف المذكور، تمكن من اختلاس هذا المبلغ على دفعات من حسابات السفارة المصرفية، نظرا لتسلمه منصبا إداريا يتيح له الوصول إليها، حيث استغل الحرب في أوكرانيا وربما ضعف الرقابة عليه في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، وانهماك البعثة الديبلوماسية، فجمع تلك الأموال وفر بها إلى جهة مجهولة، قد تكون ألمانيا.

ورغم أن هذه الفضيحة لم تطل أي من الموظفين الديبلوماسيين، إلا أن ما أقدم عليه الموظف قد يعرض سفير لبنان في أوكرانيا علي ضاهر للمساءلة، لأنه يقع على عاتقه الحفاظ على حسابات البعثة.