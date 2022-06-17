بيروت - عمر حبنجر

الأنظار على الثالث والعشرين من يونيو، موعد الاستشارات النيابية الملزمة، لاختيار رئيس يشكل حكومة نهاية الولاية الرئاسية.

ومع انصراف الكتل النيابية الى تحديد مواصفات رئيس الحكومة الذي يريدون، بقيت عملية ترسيم الحدود البحرية جنوبا في صلب المشهد الداخلي، وسط اللغط المتزايد حول صفقات وتسويات ومقايضات خلف كواليس التحركات الإقليمية النشطة، في هذه المرحلة خصوصا.



وعلامة الاستفهام على هذا الصعيد، تكمن في التساؤل عن مبرر طرح الخط البحري 29، كحد فاصل بين المياه اللبنانية والمياه الإسرائيلية، ثم التراجع عنه إلى حدود الخط 23 بلا طنة ولا رنة..



بعض المطلعين، رأى ان رفع السقف من الخط 23 الى الخط 29، من جانب جبران باسيل وتياره، غرضه الغمز من قناة الرئيس نبيه بري، صاحب «اتفاق الإطار» الذي تقبل الخط 23 في المفاوضات السابقة، لكن عندما استجدت العقوبات الأميركية، على النائب جبران باسيل، تقدم مع تياره إلى الخط 29، سعيا للمقايضة على العقوبات التي فرضها الأميركيون عليه.



ويبدو ان مثل هذه المسألة لم تمر على المعارضين والتغييريين، المسيحيين خصوصا، بحيث ذهب المرشح الخاسر في الانتخابات الأخيرة مجد بطرس حرب، إلى حد القول عبر تغريدة تويترية: ان بوسع 25 نائبا، إطلاق محاكمة رئيس الجمهورية ميشال عون، أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بقضية تفجير مرفأ بيروت على خلفية علمه المسبق بوجود المواد المتفجرة وعدم المبادرة الفورية الى معالجة أمرها..!



ووصف حرب عهد الرئيس عون بأنه «الأسوأ في تاريخ لبنان»، مشيرا الى وجوب إنهاء هذا العهد، بأول محاكمة لرئيس جمهورية في تاريخ البلد.



بدوره، د.الفرد رياشي، داعية النظام الفدرالي، أشار عبر موقع «ثورة السيادة» الى معلومات لم ينفها النائب جبران باسيل، حول تواصله مع إسرائيليين في أحد العواصم الأوروبية.



وتحدث رياشي عن تسوية قريبة، ملاحظا انه تم «التمديد» لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وسيجري التمديد لنجيب ميقاتي في رئاسة الحكومة، ولاحقا سيتم التمديد لرئيس الجمهورية، الأصيل عون أو الوكيل باسيل.

وفي هذه الأثناء، استطاعت إسرائيل حفر أكثر من بئر في حقل «كاريش»، بينما لبنان لا يزال بانتظار الجواب الإسرائيلي على طروحاته عبر قناة اموس هوكشتاين.

أما على الصعيد الحكومي، حيث بيت القصيد في الملحمة اللبنانية الراهنة، فالأهمية مزدوجة، أهمية تشكيل الحكومة بذاتها، وأهمية كونها الممر الإلزامي لرئاسة الجمهورية العتيدة.

كتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله) استسرعت في بيان، تشكيل الحكومة، سعيا لمعالجة الملفات الملتهبة، وأشارت الى اتصالات على أكثر من خط من اجل الاتفاق على اسم الرئيس الذي سيكلف بتشكيل الحكومة، لكن أيا من الأطراف المعنية لم يحسم خياره بعد.

وحتى اللحظة يبقى اسم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وحده في الميدان، لكن تيار جبران باسيل قابله بـ «ڤيتو» لا رجعة عنه إلا برجوع ميقاتي عن رفضه شروط باسيل.

أما الرئيس عون فقد رمى الكرة في ملعب مجلس النواب، الذي ردها إليه مع جدول بأسماء الكتل النيابية ومواعيد استشاراتها في بعبدا، كي تطرح من تراه مناسبا للتكليف، وقد استعجل اللقاء الديموقراطي برئاسة تيمور جنبلاط تشكيل الحكومة، دون ان يسمي أحدا.

وتريثت القوات اللبنانية بانتظار الوقوف على رأي السياديين والتغييريين الـ 13، الذين توحدوا ضمن كتلة كما يقول النائب ياسين ياسين، وانهم سيشاركون بالاستشارات ككتلة موحدة، لا كأفراد، ونشط رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة على خط توحيد الموقف الإسلامي السني بالتماهي مع الجهود التي يبذلها السفير السعودي وليد البخاري، الذي استضاف امس مجموعة من الفاعليات السياسية، في منزله في «اليرزة» استكمالا للقاء سابق مع الجمعيات الإسلامية الرئيسية، وواضح ان السنيورة يتشاور مع حليفيه وليد جنبلاط وسمير جعجع، ويتواصل مع السياديين والمعارضين، لكن لم يخرج الى العلن أي اسم يمكن طرحه للمفاضلة على ميقاتي حتى الآن، فهو حاضر، بينما الآخرون متفرقون، لكنه يواجه حملة شعواء من باسيل، الذي يريد ان يكون شخصيا في حكومة نهاية الولاية كوزير للخارجية، مع وزارتي الطاقة والعدل للتيار كي تغدو له اليد الطولى، في حال شغور موقع رئاسة الجمهورية، وتحول السلطة الرئاسية الى مجلس الوزراء مجتمعا، وهذا ما لا يراه ميقاتي مناسبا، ولا تعتبره القوى الأخرى وخاصة المسيحية، مقبولا.

بيد ان باسيل لم يسقط الأمل بصفقة مع ميقاتي على غرار ما فعل مع الرئيس نبيه بري، حيث أوصله الى رئاسة المجلس مقابل مقعد نيابة الرئاسة لإلياس بوصعب.

لكن يبدو ان ميقاتي ليس في هذا الوارد، حتى لو تعذر عليه تشكيل الحكومة بعد تكليفه، كونه سيستمر في كل حال كمصرف للأعمال، طالما ليس من مرشح بديل، وهو يدرك ان باسيل يريد الدخول الى الحكومة ليصل الى رئاسة الجمهورية.

الأوساط المطلعة، تتساءل عن مصلحة الرئيس عون بتشكيل حكومة جديدة، طالما انها ستكون بشروط نجيب ميقاتي، وقد تأتي بأطراف مسيحية تشارك تياره في الوزارات التي يشغلها وحده، وترى هذه الأوساط، ان الرئيس عون قد يختار الإبقاء على حكومة ميقاتي المصرفة للأعمال، عملا بنظرية «واحد بتعرفه أفضل من آخر بتتعرف عليه».