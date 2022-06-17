بيروت - منصور شعبان

رحب مسؤولون لبنانيون وسعوديون، أمس، بالحكم الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على اثنين من أعضاء «حزب الله» غيابيا بالسجن مدى الحياة لتورطهما في قتل 22 شخصا، بينهم رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005، وهما حبيب مرعي وحسين عنيسي.

واعتبر بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية أن حكم المحكمة الدولية الخاصة بالإجماع ضد عملاء ميليشيا «حزب الله» إحقاق للعدالة.

ودعت السعودية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه لبنان وشعبه ضد ممارسات «حزب الله». وقالت: «ممارسات ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران تسببت بفوضى غير مسبوقة بلبنان».

وفور صدور الحكم علق الرئيس سعد الحريري، مغردا، عبر تويتر، بالقول: «بعد إدانة سليم عياش بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، فرضت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية بالإجماع عقوبة السجن المؤبد على عنصرين آخرين من حزب الله هما حبيب مرعي وحسين عنيسي». وأضاف: «العقوبة هي الأشد المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة، لكنها الأوضح لجهة إدانة حزب الله كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها والجهة التي لا يمكن أن تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم». واختتم الحريري: «التاريخ لن يرحم».

وأشاد الرئيس فؤاد السنيورة، في بيان، بالقرار «بعد ان كانت (المحكمة) دانت، في وقت سابق، شريكهما في الجريمة الإرهابية سليم عياش».

واعتبر ان «هذا القرار يثبت مرة جديدة وبعد العديد من التجارب صحة توجهنا إلى الاستعانة بالشرعية الدولية للبحث عن الحقيقة والعدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه».

وقال: «تمكنت المحكمة الخاصة بلبنان وبالرغم من الوقت الذي استغرقته ان تكشف حقيقة الاغتيال ومن وقف خلفه ودبره ونفذه بدم بارد، فيما عجز القضاء اللبناني عن كشف ابسط الجرائم وأوضحها».

ودعا «القضاء اللبناني والتزاما للاتفاقات الدولية واحتراما لتعهداته تجاه المجتمع الدولي، إلى إصدار مذكرات توقيف بحق المجرمين المدانين»، كما دعا «السلطات اللبنانية إلى اعتقالهم وسوقهم إلى المحاسبة».

واعتبر السنيورة ان «التزام حزب الله احترام العدالة والقضاء وقرارات المحكمة الدولية، عبر تسليمه المجرمين سيضعه على محك المصداقية والتزام القانون والنظام اللبناني وحقوق الإنسان».

النائب مروان حمادة أعلن، في بيان، انه سيتقدم «بسؤال الاثنين المقبل الى الحكومة، بعد التطور القضائي البارز في ضوء دعوة المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان نورمان فاريل من يحمون المتهمين الـ 3 إلى تسليمهم للمحكمة أي سليم عياش وحبيب مرعي وحسين عنيسي».

وأفاد البيان بأنه سيطالب: «الحكومة ووزير العدل باتخاذ المقتضى القانوني والعدلي في ضوء ما صدر عن المحكمة الدولية، وكيفية التعاطي مع هذا القرار الصادر عن المدعي العام فاريل».و

غرد نائب المنية، شمال لبنان، أحمد الخير، عبر «تويتر»: «قرار المحكمة الدولية يؤكد المؤكد، ويثبت أن السلاح الخارج على الشرعية ليس مسؤولا عن سقوط الدولة اقتصاديا واجتماعيا وحسب، بل هو متورط باغتيال أبرز شخصية سياسية عرفها لبنان في التاريخ الحديث. وما زلنا نعيش تداعيات هذا الاغتيال حتى اليوم. رحم الله الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والعدالة لابد أن تطبق بعد معرفة الحقيقة، مهما طال الزمن».

أما النائب السابق مصطفى علوش فعلق مغردا عبر «تويتر»: «في اليوم الذي تؤكد المحكمة إدانة قتلة رفيق الحريري ورفاقه قمة الإسفاف ان نشن حربا تافهة ورخيصة على أصدقاء الشهيد الأصليين وننسى القتلة. هو حتما زمن الرويبضة».