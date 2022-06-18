انتقد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي واشنطن لفرضها عقوبات جديدة على منتجين إيرانيين للبتروكيميائيات تشتبه الولايات المتحدة في أنهم يتحايلون على العقوبات الدولية.

وفرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات اقتصادية على شبكة من منتجي بتروكيميائيات إيرانيين، متهمة إياهم بمساعدة طهران في بيع منتجاتها في الخارج رغم العقوبات على قطاع البتروكيميائيات الإيراني.



وتأتي العقوبات الجديدة في وقت وصلت المحادثات النووية مع إيران إلى طريق مسدود.



وقال رئيسي أمام مناصريه، حسبما نقلت وكالة «ايرنا» الرسمية للأنباء: «أنا متفاجئ (من تصرف) الأميركيين: من جهة، يوجهون رسالة لصالح التفاوض من أجل اتفاق، ومن جهة أخرى، يمددون قائمة العقوبات. لا أفهم كيف يمكن لذلك أن يعمل؟».



وتابع: «يجب أن يعطينا العالم الحق بعدم الوثوق بالولايات المتحدة لأنهم ينتهكون اتفاقياتهم».



من جهة أخرى، حذر الاتحاد الأوروبي من انه في حال فشلت محادثاته بشأن الاتفاق النووي الإيراني فإن العلاقات مع طهران «ستتأثر».



وقال مسؤول كبير في الاتحاد رفض الكشف عن هويته خلال مؤتمر صحافي انه: «في حالة فشلت خطة العمل الشاملة المشتركة فإن العلاقات مع إيران ستظهر تحت ضوء جديد وتتأثر»، معربا عن اعتقاده بأن «الصفقة مع طهران سترى النور».