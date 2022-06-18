أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ليس لديها «أي شيء ضد» انضمام أوكرانيا المحتمل للاتحاد الأوروبي الذي أوصت مفوضيته بمنح كييڤ وضع المرشح للعضوية.

وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي: «ليس لدينا أي شيء ضد ذلك، إنه قرارهم السيادي بالانضمام إلى اتحادات الاقتصادية أم لا.. إنه شأن يخصهم، شأن يخص الشعب الأوكراني».



وأضاف ان «الاتحاد الأوروبي ليس تحالفا عسكريا على عكس حلف الأطلسي».



لكن الرئيس الروسي اعتبر أن «أوكرانيا ستتحول إلى شبه مستعمرة» للدول الغربية إذا انضمت إلى الاتحاد الأوروبي، وأردف «هذا رأيي».