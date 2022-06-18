يعتزم المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تقديم ورقة استراتيجية جديدة لعلاقة الاتحاد بمجلس التعاون الخليجي، وذلك خلال الاجتماع الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورغ الاثنين المقبل 20 الجاري.

وصرح مسؤول كبير في الاتحاد رفض الكشف عن هويته في مؤتمر صحافي الجمعة بأنه من المتوقع أن يصدر وزراء الكتلة المكونة من 27 دولة استنتاجات بشأن الورقة الاستراتيجية بعد المناقشات.



وكان الاتحاد الأوروبي كشف في 18 مايو الماضي عن شراكة استراتيجية جديدة مع دول مجلس التعاون الخليجي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.



وقال المسؤول: «ان دول مجلس التعاون الخليجي مزود طاقة مهم لأوروبا وستكون أيضا رائدة في مجال الطاقة المتجددة».



وأشار إلى انه من المقرر تعزيز التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات منها الطاقة والتحول الأخضر وتغير المناخ بالإضافة إلى التجارة والتنويع الاقتصادي والاستقرار الإقليمي والأمن العالمي والتحديات الإنسانية والإنمائية.



كما أشار إلى انه من المتوقع أن يطلق الجانبان مشاريع مشتركة خلال الأشهر المقبلة في عدد من المجالات، مشددا على أن الأمن البحري يعد قضية أساسية في هذا التعاون.