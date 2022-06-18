العازمي: نشيد بتعاون الوكيل النجار واتباعه سياسة الأبواب المفتوحة



أسامة أبو السعود

أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة التربية، يوسف النجار، دعمه الكامل لمطالب نقابة العاملين بوزارة التربية ووعد بدراسة تلك المطالب وإقرار ما يلزم منها .

جاء ذلك خلال استقبال الوكيل النجار لرئيس نقابة العاملين بنقابة التربية عادل سعود العازمي وأعضاء النقابة .

واوضح العازمي في تصريح صحافي، انه تقدم للوكيل النجار بعدد من المطالب العمالية المهمة وفي مقدمتها الاستعجال بصرف الاعمال الممتازة للهيئة التعليمية والادارية في المدارس للاستفادة منها خلال العطلة الصيفية .

واكد العازمي ان مختلف وزارات الدولة قامت بصرف الاعمال الممتازة لموظفيها، ولذا نطالب بسرعة صرفها للزملاء في الهيئة التعليمية والادارية تقديرا لجهودهم المضنية على مدى العام الدراسي وامتحانات الصفوف المختلفة.

واشار الى ان الوكيل يوسف النجار اكد انه سيتم صرف الاعمال الممتازة فور اعتمادها من الشؤون الادارية، مؤكدا انه مع انصاف حقوق الموظفين وصرف مستحقاتهم بأسرع وقت ممكن .

وعلى صعيد متصل تقدم رئيس نقابة التربية عادل العازمي، بمطلب آخر يختص بصرف الرواتب الصيفية للهيئات التعليمية والادارية كما كان معمولا به في السابق مع اضافة بند بأن يكون ذلك اختياريا للموظف .

واضاف: فمن يرغب من المعلمين او الاداريين بصرف الرواتب الصيفية جملة واحدة فيحق له ذلك ومن يرغب في صرفها شهريا فيحق له ذلك .

واوضح العازمي ان الوكيل النجار وعد بدراسة هذا الموضوع واتخاذ الاجراء المناسب وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في وزارة التربية وقوانين الخدمة المدنية .

وفي ختام اللقاء توجه العازمي بالشكر لللوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة التربية يوسف النجار على حسن الاستقبال والتعاون الكامل نقابة العاملين بوزارة التربية لانجاز امور الموظفين واعطاءهم حقوقهم العادلة مشددا على ان سياسة الباب المفتوح التي يتبعها الوكيل النجار هي السياسة التي يحب ان تكون عنوانا ونهجا يسير عليه مختلف المسؤولين في الوزارة .