رشيد الفعم

تلقى عضو مجلس الأمة النائب المهندس أحمد الحمد الرد على السؤال البرلماني الذي وجهه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس لوزراء بخصوص مناقصة تأهيل تربة المصفاة الرابعة ودعوة الشركة العالمية للتأهيل.



وقد تضمن الرد الإجابة على البنود الست التي تضمنها السؤال حيث أوضح الرد بأن ستة التكلفة الإجمالية لعقد معالجة التربة وتهيئة أرض مشروع مصفاة الزور بلغت 186,405,000 د.ك، وبلغت المساحة الكلية للأعمال 13,564,358 مترا ًمربعاً.



ورداً على المراحل التي تضمنتها عمليات تأهيل التربة والوقت الذي استغرقه تنفيذ تلك المراحل، فقد كان الرد بأن عمليات تأهيل التربة تمت عن طريق عدة مراحل وهي مسح المناطق المقترحة لسحب الرمال من الخليج العربي بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة، وإزالة كافة العوائق في منطقة مشروع مصفاة الزور، واستخدام عدة معدات بحرية لسحب الرمال من قاع البحر بناءً على الدراسات الجيوتقنية والمسح البحري، وتمديد شبكة أنابيب لضخ الرمال من البحر لموقع المشروع، وتركيب معدات متابعة وفحص ومتابعة حول مناطق سحب الرمال ومنطقة المشروع، ورفع مستوى التربة في أرض المصفاة، ومعالجة التربة عن طريق تقنيات جيوتقنية لتحقيق المستوى المطلوب لقوة التربة، بالإضافة إلى فحص التربة بعد عمليات المعالجة للتأكد من قوتها بعد المعالجة. وبين الرد بأن فترة تنفيذ الأعمال تعاقدياً هي 900 يوماً، بينما استغرق تنفيذ الأعمال مدة 874 يوماً.



أما بخصوص السؤال عن كمية الرمال التي جلبت إلى الموقع، وفيما إذا تم استخدام الضغط الديناميكي (Dynamic Compaction) باعتبار أن الأرض (صبخة)، فقد جاء الرد بأن كمية الرمال التي تم إحضارها إلى الموقع بلغت حوالي 60 مليون متراً مكعباً، سحبت من قاع البحر باستخدام أكثر من تقنية لمعالجة التربة ورفع منسوب الأرض بناء على الدراسات الجيوتقنية مثل تقنية الضغط الديناميكي وتقنية الضغط باستخدام المعدات الدوارة وتقنية الإحلال والضغط الديناميكي.



ورداً على اكتفاء الوزارة بمناقصة واحدة لمعالجة التربة، فقد جاء الرد بأنه تم الاكتفاء بمناقصة واحدة لمعالجة التربة "علماً بأنه تم طرح مناقصة معالجة التربة عن طريق لجنة المناقصات المركزية وتم استلام العطاءات من شركات عالمية مؤهلة مختصة بسحب الرمال واستصلاح التربة وتمت ترسية الأعمال للمقاول المطابق للشروط والمواصفات بناء على موافقة لجنة المناقصات المركزية."



ورداً على سؤال النائب الحمد بخصوص القيمة التقديرية لكل مناقصة والقيمة الإجمالية لمناقصات معالجة التربة، فقد افاد الرد بأن القيمة التقديرية لمناقصة معالجة التربة وتهيئة أرض مشروع مصفاة الزور بلغت 225,000,000 د. ك، وأنه تمت ترسية العقد بقيمة إجمالية بلغت 186,405,000 د.ك.