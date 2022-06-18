أصدر وزير الصحة د.خالد السعيد قرارا بإجراء الفحص المخبري لڤيروس نقص المناعة المكتسبة لجميع مرضى الدرن بكل أنواعه.

وجاء في القرار:



مادة أولى

يجرى الفحص المخبري لڤيروس نقص المناعة المكتسبة لجميع مرضى الدرن بكافة أنواعه ويعتبر هذا الفحص إلزاميا في جميع المراكز الصحية والمستشفيات.



مادة ثانية

يُطبق الفحص المشار اليه في المادة الاولى على القطاعين الحكومي والأهلي.



مادة ثالثة

يراعى أن يتم إرسال العينات الى المختبرات المعتمدة في الوزارة لإجراء هذا الفحص.



مادة رابعة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.