أطلقت مبرة العوازم الخيرية مشروع الأضاحي للعام 1443 هجرية، وذلك ضمن باقة مشاريع الخير التي أطلقتها المبرة منذ بداية العام الجاري 2022.

وقال رئيس مجلس إدارة المبرة حمد زيد سعود البسيس إن مشروع الأضاحي الذي تنفذه المبرة ينطلق من كونه شعيرة إسلامية عظيمة، وسنة نبوية جليلة، فيها العون والنفع للمحتاجين والأجر والثواب للمتصدقين.



وأضاف البسيس أن المشروع يستهدف تقديم لحوم الأضاحي ومد يد العون والمساعدة للأسر المتعففة والعمالة الوافدة داخل الكويت، موضحاً أن المبرة دأبت كل عام على تنفيذ هذا المشروع لإدخال الفرحة والسرور على قلوب المحتاجين



واختتم البسيس تصريحه بالدعاء للمساهمين الكرام على دعمهم للمشروع وحرصهم على إطعام الفقراء والأرامل والأيتام والمحتاجين، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل منهم صالح الأعمال وأن يجعلها في موازين حسناتهم.