تنقل حافلات الشرطة معارضي قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي تعقد في فندق شلوس إلماو بولاية بافاريا إلى موقع الحدث الأسبوع المقبل.

وقالت متحدثة باسم تحالف "أوقفوا قمة السبع في إلماو" اليوم السبت، إنهم تلقوا وعدا بالسماح لهم بالتظاهر بوفد من خمسين متظاهرا بالقرب من الفندق.

وأضافت" "ولكن يتعين على أي شخص يريد الذهاب إلى المنطقة الأمنية أن يعطي بياناته الشخصية، وأن يخضع للتفتيش، وأن ينتقل إلى هناك بحافلات الشرطة"، واصفة ذلك بأنه "تحجيم لا يصدق لحرية التجمع، وبالتالي لحقوقنا الأساسية".

ونتيجة لذلك، رفض بعض المتظاهرين المشاركة في المظاهرة. ولم تعقب إدارة مقاطعة جارميش-بارتنكيرشن على ذلك.

وقال أحد المنظمين إن معارضي قمة المجموعة سوف يقبلون، بلا شك، هذه الشروط لأن الأشخاص، بصفة خاصة من الدول الأكثر تضررا من السياسات التدميرية لمجموعة السبع، هم الذين لا يسمع صوتهم خلال القمة.