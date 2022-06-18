أتطلع لأن يكون هذا الدواء بشرى للمرضى على أن يتم تسجيله سريعا في وزارة الصحة

20 % من المصابين بالثعلبة الشاملة كان لديهم أقرباء مصابين وهناك أسباب مناعية أخرى



زفت رئيس مجلس أقسام الأمراض الجلدية في وزارة الصحة د. أطلال اللافي البشرى لمرضى الثعلبة المستعصية عن اقتراب طرح علاج ناجع جديد للمرض ، بعد اعتماده رسميا من قبل هيئة الدواء والغذاء الأمريكية FDA.



جاء ذلك في تصريح صحافي قالت فيه إن مركز اسعد الحمد استقبل 485 حالة ثعلبة في عام 2021 ، مبينة أن مرض الثعلبة ينتشر في الكويت مثل دول العالم ، حيث تسجل البلاد نحو 3 آلاف حالة سنويا.



وأكدت اللافي أن الدواء وهو Baricitinib يؤخذ عن طريق الفم وتم اجتيازه ونجاحه في الاختبارات السريرية في جميع مراحلها الثلاثة ، مشيرة إلى أنه يشكل طفرة نوعية في علاج هذا المرض الذي لطالما استعصى معه العلاج مع وجود خيارات علاجية لم يحصل أي منها على مصادقة هيئة الدواء والغذاء الأمريكية.



وأضافت اللافي أنها تتطلع لأن يكون هذا الدواء بشرى لمرضى الثعلبة على أن يتم تسجيله قريبًا في وزارة الصحة ليتسنى علاج المرضى، مبينة أن وزارة الصحة تسعى دائما إلى توفير أحدث طرق العلاجات المعتمدة عالميا لجميع المرضى في البلاد من مواطنين ومقيمين.



ونوهت إلى أن مرض الثعلبة الشاملة مرض مناعي غير معدٍ، يحدث في مختلف الأعمار إلا أنه أكثر شيوعًا في سن يتراوح ما بين 15 - 29 عاما، ويتباين من شخص لآخر ، موضحة أنه يسبب تساقط الشعر من فروة الرأس، وفي أماكن أخرى من الجسم.



وأردفت اللافي أنه لا يوجد سبب رئيس لحدوث الثعلبة الشاملة، إنما قد يكون السبب وراثيا، إذ إن 20% من المصابين بالثعلبة الشاملة كان لديهم أقرباء مصابين بالثعلبة ، كما أن بعض الأبحاث تشير إلى أن السبب قد يكون مناعيا، حيث إن جهاز المناعة في الجسم يقوم بمهاجمة بصيلات الشعر باعتبارها جسما غريبا ، وهناك أيضا عدد من العوامل التي قد تزيد من فرصة الإصابة، مثل: وجود أمراض تؤثر على مناعة الجسم، مثل: السكري، وفرط نشاط الغدة الدرقية.