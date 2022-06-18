ذكر اتحاد البث الأوروبي، المنظم لمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" أنه يجري محادثات مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" بشأن "احتمال استضافة" الحدث الذي يقام في عام 2023، في بريطانيا، بعد التوصل إلى عدم إمكانية إقامة مسابقة العام المقبل في أوكرانيا.

وأضاف الاتحاد في بيان أنه أجرى "تقييما كاملا ودراسة جدوى" مع الإذاعة الحكومية الأوكرانية (يو.إيه: بي بي سي) ومتخصصين أجانب ، وسط الغزو الروسي المستمر للبلاد،حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ومع ذلك ذكر الاتحاد أن مسابقة "يوروفيجن" مازالت "واحدة من أكثر الأعمال التلفزيونية تعقيدا في العالم".

وتابع "يود اتحاد البث الأوروبي أن يشكر الإذاعة الحكومية الأوكرنية "يو.إيه: بي بي سي" على تعاونها المخلص والتزامها في استكشاف جميع السيناريوهات في الأسابيع التي تلت فوز فرقة "أوركسترا كالوش" في 14 أيار/مايو الماضي، في مدينة تورينو، ونشاركهم حزنهم وخيبة أملهم جراء عدم إقامة مسابقة العام المقبل في أوكرانيا.

كانت أوكرانيا قد انضمت إلى المسابقة الدولية في عام 2003، وفوزها ثلاث مرات جعلها واحدة من أكثر الدول المتنافسة الجديدة نجاحا- حيث فازت أيضا في عامي 2004 و2016 .