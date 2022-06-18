بدأ تحقيق في وفاة راكب طائرة معاق، لم يكن معه مساعد، تردد أنه سقط في مطار "جاتويك" في لندن.

ونقلت صحيفة "ذا صن" عن مصدر، قوله إن الرجل وزوجته طلبا مساعدة خاصة للنزول من الطائرة وسقط الراكب على سلم متحرك، بعد أن شق طريقه بنفسه إلى صالة الوصول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا"

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان هيئة الطيران المدني البريطانية أنها شهدت زيادة في التقارير عن "إخفاقات واسعة في الخدمة" في المطارات ، بما في ذلك حوادث، تم فيها إنزال ركاب يحتاجون للمساعدة، من طائرة ، بعد ساعات من نزول الركاب الآخرين.

وأكدت شركة الطيران البريطانية "إيزي جيت" الوفاة، في بيان، مضيفة أن أعضاء من طاقم الطائرة قدموا مساعدة طبية، إلى الراكب الذي لم يتم الكشف عن هويته، أثناء انتظار مساعدة من مسعفين.