تختبر منصة تيك توك TikTok ميزة جديدة تتيح للمستخدمين معرفة أي من متابعيهم شاهد مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

وقال متحدث باسم تيك توك لموقع "تك كرانش" إن الميزة الجديدة ليست متاحة على نطاق واسع ، مما يشير إلى أنها حاليًا جزء من اختبار محدود مع مستخدمين محددين.

جرى رصد الميزة لأول مرة عبر الإنترنت من قبل مستشار وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا ، الذي نشر لقطات شاشة تعرض الوظيفة الجديدة. تشير لقطات الشاشة إلى أن TikTok يشير إلى الميزة باسم "سجل عرض المنشور". تظهر أيضًا أنه يمكنك إيقاف تشغيل الميزة في أي وقت من قائمة الإعدادات. بالإضافة إلى ذلك ، يبدو أن سجل عرض المنشور لن يكون متاحًا إلا لمدة سبعة أيام من تاريخ نشر مقطع الفيديو.