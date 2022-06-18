حظيت أغنية الفنان حمادة هلال "الفرح مالينا" التي طرحها على قناته الرسمية على يوتيوب بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت 119 ألفا و723 مشاهدة بعد حوالي يومين من طرحها.

وواصل حمادة هلال - اليوم /السبت/ - الترويج لأغنيته عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب عبر صفحته بموقع "فيسبوك" :"حمادة هلال يفاجئ العريس والعروسة بأغنيه "الفرح مالينا" معبرا عن سعادته بالنجاج الذي تحققه وأعاد نشر تعليقات الجمهور عليها.

وأصدر حمادة هلال كليب الأغنية - أول أمس - وهي من كلمات أحمد شكري وألحان مصطفى شكري وحمادة هلال وتوزيع أحمد عادل ومكس وماستر محمد جودة.

وكان حمادة هلال طرح أغنية "روح الروح" الشهر الماضي، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان حمادة هلال، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، ومن إخراج كريم مسلم.

وجرى تصوير كليب الأغنية داخل أحد الاستوديوهات ودارت فكرته في إطار بسيط، عبر فيه حمادة هلال بمشاهد تمثيلية، عن معنى ومفهوم كلمات الأغنية.

يذكر أن آخر أعمال حمادة هلال مسلسل "المداح 2- أسطورة الوادي"، والذي عرض في موسم رمضان الماضي وقدم خلاله بعض الأغاني أبرزها "أشتاق" مع وائل الفشني، كلمات عبدالسميع محمد، ألحان مصطفى شكري، توزيع ميدو مزيكا.