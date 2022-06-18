أظهرت دراسة أن أكثر من مئة شركة من دول الاتحاد الأوروبي تواصل العمل في روسيا، بعد حوالي أربعة أشهر من غزو أوكرانيا، ما أدى إلى فرض مجموعة من العقوبات الدولية ضد موسكو.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الشركات الأوروبية الـ116 تشكل حوالي نصف 247 شركة متعددة الجنسيات، مازالت تمارس أعمالها في البلاد، على الرغم من الضغوط العام لمعاقبة نظام الرئيس فلاديمير بوتين بسبب الهجوم، طبقا لبحث في معهد "ييل" للقيادة التنفيذية، بقيادة جيفري سونيفيلد.

وتأتي الدراسة في أعقاب تقرير صادر عن إحدى المؤسسات البحثية الروسية التابعة للدولة، الذي ذكر الأسبوع الماضي أن أكثر من نصف الشركات الأجنبية وعددها خمسة آلاف والتي تعمل في البلاد، لم تعلن عن أي قيود على عملياتها المحلية وتستمر في توظيف مليوني شخص.