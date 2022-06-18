سلطت شبكة توك سبورت الإنجليزية، الضوء على عملية تحول جسد ولياقة اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول لكرة القدم والذي وصفته "بآلة الأهداف"، من النحافة خلال فترة لعبه في نادي تشيلسي إلى الوضع الحالي الذي يثير إعجاب الكثير ومن ضمنهم زملائه في اللعبة.

وأوضحت الشبكة عبر موقعها الإخباري، اليوم /السبت/ - أن تحول "مو صلاح" إلى واحد من أفضل لاعبي كرة القدم على هذا الكوكب، كانت رحلة لا تصدق خاصة أنه في قلب نجاح ليفربول محليًا وأوروبا خلال المواسم الأخيرة.

وأشارت إلى أن صاحب الـ30 عاما، آلة أمام المرمى حيث سجل 156 هدفاً في 254 مباراة فقط - وفاز بثلاثة أحذية ذهبية في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال المواسم الخمسة الماضية.

وأفادت بأن هذه الإنجازات ترجع إلى اللياقة البدنية المذهلة التي طورها صلاح وتؤكدها بعض الصور الخاصة التي ينشرها في المناسبات، وتجعله أحد أكثر الرياضيين قوة.

وتابعت أن اللياقة البدنية التي يظهر بها صلاح مؤخرا جذبت انتباه وإعجاب الكثيرين حيث قال أحد زملائه في فريق ليفربول وهو أليكس أوكسليد تشامبرلين مازحًا: "أنا ذاهب إلى صالة الألعاب الرياضية!".

وأضافت أن صلاح انتقل من مراهق نحيف شق طريقه عبر كرة القدم المحلية في مصر إلى التوقيع مع بازل في سويسرا قبل الانتقال إلى تشيلسي بقيمة 11 مليون جنيه إسترليني.

وتابعت أنه تم توثيق كفاح صلاح في ستامفورد بريدج جيدًا حيث لعب 19 مباراة ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى فيورنتينا وروما لينضم بشكل دائم في عام 2016.

وبدأ في إظهار براعته في التهديف في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، لكنه لم يتحول إلى "وحش خطير" حتى انتقاله إلى ليفربول في عام 2017، منوهة إلى أن صلاح لم يغب سوى 10 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدى المواسم الخمسة الماضية.

ولفتت إلى أن المهاجم حقق العظمة، جزئياً، بسبب نظامه الغذائي وخطته الرياضية الصارمة، حيث قال عن نظامه الغذائي: "التغذية مهمة جدًا، إنها جزء من اللعبة، تساعدني على التعافي، وتسمح لي بالنوم بشكل أفضل وتساعد جسدي على التكيف بسرعة".

وأضاف :"أخصائية التغذية تقول أنني لا أملك أي دهون في جسدي، ولهذا يمكنني أن آكل ما أريد

واختتمت أن صلاح، الذي أتم 30 عاما منذ ثلاثة أيام، يتبقى عام واحد فقط على عقده ولم يتوصل إلى اتفاق التجديد، ويعد برشلونة الإسباني من أشد المعجبين بالفرعون المصري رغم من أنه قد يقرر البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث اكتسب شهرة كواحد من أفضل اللاعبين في العالم.