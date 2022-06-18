أظهرت بيانات معهد الإحصاء الإيطالي ""آيستات" تسجيل إيطاليا لعجز تجاري خلال نيسان/أبريل الماضي مقابل فائض خلال الشهر نفسه من العام الماضي، حيث زادت الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.

وذكر معهد الإحصاء أن الميزان التجاري سجل خلال نيسان/أبريل الماضي عجزا بقيمة 666ر3 مليار يورو مقابل فائض بقيمة 871ر5 مليار يورو خلال الشهر نفسه من العام الماضي. كان العجز التجاري خلال آذار/مارس الماضي 229 مليون يورو.

وزادت صادرات إيطاليا خلال نيسان/أبريل بنسبة 9ر14% سنويا في حين زادت الواردات بنسبة 4ر42%.

وزادت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 7ر17% في حين زادت الصادرات إلى خارج الاتحاد بنسبة 9ر11%.

وعلى أساس شهري زادت الصادرات بنسبة 5ر1% وزادت الواردات بنسبة 7% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.