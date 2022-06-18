أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن المدن الـ16 التي ستستضيف نهائيات كأس العالم 2026، والتي سيجرى تنظيمها بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا البريطانية" أن المباريات سوف تجرى في 11 موقعا في أنحاء الولايات المتحدة : في أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجليس، وميامي، ونيويورك/نيوجيرسي، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو وسياتل.

وفي كندا ستقام المباريات في مدينتي تورنتو وفانكوفر، والمكسيك في جوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري.

وستكون تلك البطولة الموسعة هي الأولى التي تضم 48 فريقا، بزيادة 16 فريقا عن بطولة العام الجاري التي ستجرى في قطر، والأولى التي تستضيفها ثلاث دول.

وتم الإعلان عن المدن المختارة خلال حفل أقيم في مركز روكفلر في مدينة نيويورك، وأشرف عليه رئيس الفيفا جياني إنفانتينو.

يشار إلى أن أمريكا الشمالية ستستضيف نهائيات كأس العالم للرجال للمرة الأولى منذ 32 عاما والرابعة إجمالا. حيث استضافت الولايات المتحدة نسخة 1994، وفازت بها البرازيل ، واستضافت المكسيك بطولتي 1970 و1986، وفازت بهما البرازيل والأرجنتين على التوالي.

ولم تستضف كندا البطولة من قبل ولكنها استضافت كأس العالم للسيدات عام .2015