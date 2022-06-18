أظهرت دراسة طبية سويدية أن مرض السكر وأمراض القلب مجتمعة تزيد من مخاطر الإصابة بالخرف، حيث يتضاعف خطر الإصابة بالخرف إذا كان الشخص مصابا بمرضين على الأقل من هذه الأمراض الثلاثة، مرض السكر النمط الثاني، أو السكتة الدماغية، أو أمراض القلب.

وذكرت الدراسة - التي أجريت في كلية الطب جامعة "ستوكهولم" في السويد - أن الاعتلال المتعدد للقلب يسرع من التدهور المعرفي ويزيد من مخاطر كل من الضعف الإدراكى وتحويله إلى الخرف.

وقال الباحثون إن نتائج الأبحاث التي أجروها تسلط الضوء على مرض السكر من النوع الثاني والسكتة الدماغية وأمراض القلب باعتبارها "أهدافًا مثالية للتدابير الوقائية لإبطاء التدهور المعرفي وتأجيل تطور الضعف الإدراكي والخرف".

ووفقا لكلية الطب السويدية، و"معهد كارولينسكا" يتطور مرض الخرف ببطء على مدى العقود، يتجلى أولا في شكل تدهور معرفي تدريجي يظهر فقط في الاختبارات المعرفية، ويتطور إلى ضعف في الذاكرة يلاحظه الفرد، ليصبح أخيرا خرفا كاملا.

وتستند النتائج المتوصل إليها إلى بيانات مستخرجة من الدراسة الوطنية السويدية للشيخوخة والرعاية على 2,500 شخص يتمتعون بصحة جيدة وخالٍ من الخرف فوق سن الستين في ستوكهولم، وتظهر الدراسة الحالية أنه إذا كان الشخص مصابًا بواحد فقط من أمراض القلب الثلاثة، فهو غير مرتبط بخطر الإصابة بالخرف بشكل كبير، إنه مزيج من اثنين على الأقل من الثلاثة هو الذي يؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بالخرف، وهو ما يعني أنه من الممكن تجنب الخرف عن طريق منع تطور مرض ثانٍ.