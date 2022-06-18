حذرت وزيرة المالية الكندية كريستينا فريلاند ، من خروج صعب من جائحة كوفيد19-، حيث ترتفع الأسعار وتضغط أسعار الفائدة على ميزانيات المستهلكين، لكنها قالت إن الحكومة تبذل قصارى جهدها للتخفيف من أعباء الأسر.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت فريلاند في تصريحات أعدتها لنادي الإمبراطورية الكندي في تورونتو: "لا أقلل من شأن الصعوبات الاقتصادية وحالة الغموض خلال الأشهر المقبلة".

وحددت كلمتها، التي لم تشمل أي إجراءات جديدة، خطة من خمسة أجزاء للتصدي للتضخم، حيث تتجه زيادات الأسعار السنوية لتتجاوز 7% عندما يتم الأسبوع المقبل إصدار البيانات الخاصة بشهر أيار/ مايو الماضي.

وقالت إن التحدي على مستوى العالم، مشيرة إلى حالات الإغلاق الصارمة في الصين لمكافحة كوفيد19-، والغزو الروسي لأوكرانيا كعوامل تفاقم من هذا الوضع.

وتابعت: "نجتاز عامين من الاضطراب الملحوظ... التحدي الذي نواجهه الآن هو الهبوط بالطائرة. وليس من المضمون تحقيق هبوط سلس، لكن لحسن الحظ أنه لا توجد دولة في العالم أفضل من كندا لتقوم بذلك".