أشادت الولايات المتحدة بقدرة حلف شمال الأطلسي /الناتو/ الفريدة على الاستجابة بسرعة وحزم، مشددة على التزامها الصارم بالأمن الجماعي.

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية /البنتاجون/ في بيان صحفي عبر موقعها الالكتروني، خلال مشاركة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في اجتماع وزارء دفاع حلف الناتو يومي 15 و16 يونيو الماضيين.

وناقش أوستن مع الحلفاء والشركاء تدخل روسيا غير المبرر في أوكرانيا والإجراءات التي تتخذها الدول بشكل فردي وجماعي لدعم الأخيرة.

وسلط وزير الدفاع الأمريكي الضوء على التقدم الهادف المحرز في إطار الردع والدفاع باعتباره نتيجة مهمة لقمة يونيو التي انعقدت في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأكد أيضًا على الحاجة إلى التكيف العسكري المستمر لحلف الناتو وضرورة تأمين الموارد الكافية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.