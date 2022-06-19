الدوحة - فريد عبدالباقي



كشف السد القطري عن اختياره لمساعد بيب غوارديولا في مانشستر سيتي، المدرب الإسباني خوان مانويل ليلو، لتدريب الفريق خلفا لمواطنه خافيير غارسيا الذي تم الاتفاق معه على إنهاء التعاقد معه بالتراضي، عقب الفشل الآسيوي بالخروج من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا التي أقيمت في السعودية بنظام التجمع.



وكان ليلو (56 عاما) مساعدا لبيب غوارديولا منذ 2020 خلفا لميكل أرتيتا الذي انتقل لقيادة أرسنال.



وسبق لخوان تدريب أندية إسبانية أبرزها ريال سوسيداد في 2008-2009 وألميريا في الموسم التالي، كما قاد فيسيل كوبي الياباني وكينجداو هوانغهاي الصيني قبل العمل مساعدا لغوارديولا.



وحظي انتقال خوان مانويل للسد باهتمام الصحافة الإسبانية التي ألقت الضوء على المدرب القدير الذي ترك السيتي من أجل تدريب النادي القطري الذي بدأ فيه مواطنه تشافي هيرنانديز مسيرته الرائعة قبل أن ينتقل إلى برشلونة.



ومن المقرر أن يصل المدرب الجديد إلى الدوحة اليوم، من أجل إتمام إجراءات التعاقد معه، وتقديمه إلى وسائل الإعلام في وقت لاحق.