يسعى المنتخب الأولمبي السعودي إلى كسر عقدة بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، عندما يلاقي نظيره الأوزبكي، صاحب الضيافة، اليوم في المباراة النهائية للمسابقة في نسختها الخامسة.



وتأهل الأخضر السعودي إلى نهائي البطولة مرتين من قبل، اكتفى فيهما بالوصافة، حيث خسر نهائي نسخة 2013 أمام العراق (1-0)، وضد كوريا الجنوبية بالنتيجة نفسها بعد التمديد، عام 2020.



أما أصحاب الأرض، فيسعون إلى التتويج باللقب للمرة الثانية، بعدما فازوا به لأول مرة عام 2018، على حساب الصين (2-1) في مباراة امتدت للوقت الإضافي.



ووصل المنتخب السعودي إلى النهائي في النسخة الحالية، بعدما تصدر المجموعة الرابعة بـ7 نقاط أمام منتخب اليابان، الذي جاء ثانيا بفارق الأهداف.



وتغلب الأخضر في ربع النهائي على المنتخب الفيتنامي بثنائية نظيفة، قبل أن يكرر النتيجة نفسها أمام أستراليا، في مباراة نصف النهائي.



أما منتخب أوزبكستان فتأهل للنهائي، بفضل تصدره المجموعة الاولى بـ7 نقاط أمام منتخب تركمستان، الذي جاء ثانيا بـ4 نقاط.



وفي ربع النهائي تجاوز العراق (4-3) بركلات الترجيح، قبل الفوز 2-0 على اليابان في نصف النهائي.