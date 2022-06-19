الدوحة - فريد عبدالباقي



اكتملت قائمة المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات بطولة العالم للناشئين التي ستقام في مدينة ملقا الإسبانية خلال الفترة من 2 إلى 10 يوليو المقبل، حيث تأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا لكرة السلة تحت 16 سنة التي يستضيفها الاتحاد القطري.

وصعدت منتخبات: لبنان، أستراليا، واليابان، ونيوزيلندا إلى الدور نصف النهائي البطولة التي تختتم اليوم بمشاركة 13 منتخبا.

وكان منتخبنا الوطني للناشئين فقد فرصة بلوغ الدور ربع النهائي لكأس آسيا بخسارته أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة (107-57) خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين في التصفيات التأهيلية.

يذكر أن منتخبنا الوطني شارك في البطولة الآسيوية ضمن المجموعة الثالثة والتي ضمت منتخبي الفلبين واليابان. هذا، وستقام المباراة النهائية وباقي المباريات الترتيبية اليوم في ختام البطولة.