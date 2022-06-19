محمد راتب



أعلن المدير المعين في جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية عبدالله الزعبي أنه سيتم تدشين تطبيق الجمعية قريبا على منصة الهواتف الذكية لتقديم الخدمات التعاونية للمساهمين والمستهلكين، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي تشهده البلاد على مستوى التعاونيات ومؤسسات الدولة والهيئات الحكومية. وأوضح الزعبي أنه ومن خلال التطبيق الإلكتروني يستطيع المساهم او المستهلك الوصول إلى أخبار الجمعية والأنشطة الاجتماعية وبطاقة العائلة، وكذلك يمكنهم الاطلاع على آخر الأرباح السنوية للجمعية، لافتا إلى أنه من ضمن الخدمات التي تم توفيرها أيضا دليل الديوانيات لأهالي المنطقة وإمكانية حجز الملاعب الرياضية.



وأفاد بأن التطبيق يتضمن خدمة العروض والمهرجانات والبحث عن أي منتج والإبلاغ عن أي سلعة، بالإضافة إلى قارئ «الباركود» لأي سلعة حتى يتمكن المستهلك والمساهم من الاطلاع على الأسعار بكل سهولة ومرونة أثناء تسوقه، مشيرا إلى أن التطبيق سيسهم بشكل كبير في مواكبة تطلعات أهالي المنطقة من خلال توفير السلع والأصناف التي يحتاجون اليها.