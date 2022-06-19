أهابت سفارة الكويت لدى بلجيكا بالمواطنين المسافرين عبر مطار بروكسل الدولي الاثنين المقبل (20 الجاري) بضرورة اتباع التعليمات نظرا للمعلومات الصادرة عن وسائل الإعلام البلجيكية عن إضراب العاملين في قطاعات النقل العام.



ودعت السفارة في بيان لها يوم أمس الأول تلقته «كونا» المواطنين الموجودين في بلجيكا الى ضرورة الوصول الى مطار بروكسل قبل الموعد المقرر للإقلاع بوقت كاف، وذلك لإنهاء إجراءات السفر، بالإضافة الى الاتصال على شركة الطيران الناقلة والتواصل معها والتأكد من حالة الرحلة والالتزام بالتعليمات. وأوضحت السفارة ان وسائل الإعلام البلجيكية أعلنت عن إضراب العاملين في قطاعات النقل العام في بلجيكا، بالإضافة الى إعلان شركة الطيران البلجيكية إلغاء نصف رحلاتها من مطار بروكسل الدولي بسبب إضراب العاملين في المطار. وأكدت السفارة انها على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة الضرورية اللازمة للمواطنين من خلال التواصل على أرقام الطوارئ التالية: 00320477775801



0032026477950.