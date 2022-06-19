أصبح الجفاف من أخطر المشاكل التي تواجه سورية بعد سلسلة من الأزمات والحروب التي تعاني منها منذ أكثر من عقد. وقد يكون أخطرها وأسوأها، بحسب بعض الخبراء. فقد وصل عجز سورية من المياه إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما يهدد الزراعة في بلاد لم يتبق من اقتصادها إلا الزراعة تقريبا.



في هذا الصدد، تنقل اذاعة «ميلودي» المحلية عن الخبير الزراعي الدولي أحمد قاديش قوله إن الجفاف في سورية كان في بداية القرن يضرب البلاد كل 27 سنة حيث تأتي سنة جفاف، أما في العقدين الأخيرين فقد أصبح الأمر أنه كل 7 سنوات تأتي سنة جفاف، أما حاليا فأصبح يحدث بشكل متتال ومثال على ذلك الجفاف أتى خلال هذه السنوات: 2007- 2009-2012-2014-2018-2021.



وأوضح الخبير أن سورية تواجه العديد من التهديدات البيئية والمناخية، في مقدمتها المياه والموارد المائية المتاحة التي تعتبر أقل بكثير من متطلبات الاستهلاك، وبالتالي هناك عجز سنوي يبلغ 3 مليارات متر مكعب في ظل احتياج يصل الى 16 مليار متر مكعب من المياه سنويا. وما يتم تأمينه من خلال الأنهار والينابيع والآبار هو 13 مليارا فقط.



وأضاف «قاديش» أن ذلك كله تسبب بحدوث انخفاض في المحاصيل نتيجة الجفاف والتغيرات المناخية وهو ما يهدد الأمن الغذائي في سورية، ناهيك عن أن بعض الأمراض الفطرية بدأت بالظهور بشكل كبير، كما كثر نمو أعداد من النباتات الضارة المتأقلمة مع الجفاف والتي لم تكن موجودة من قبل.