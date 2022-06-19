أعلنت وزارة الكهرباء امس عودة التيار تدريجيا الى المحافظات بعد انقطاعها لعدة ساعات منذ مساء أمس الأول، مؤكدة ان اعادة المنظومة الكهربائية الى ما كانت عليه تتطلب وقتا.



وقال مركز التنسيق الرئيسي في وزارة الكهرباء السورية، في بيان صحافي أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أمس، إن التيار الكهربائي بدأ بالعودة بشكل تدريجي إلى المحافظات السورية بعد إعادة تشغيل محطات توليد كهرباء جندر والزارة وتشرين والتيم.



وكانت الوزارة أعلنت مساء أمس حصول عطل في محطة تحويل الزارة أدى إلى خروج كل محطات التوليد عن الخدمة وانقطاع عام في التيار الكهربائي.



وعزا م. فواز الظاهر مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء الانقطاع الى عطل فني «طارئ» وقال للتلفزيون السوري انه نحو الساعة 11 مساء أمس الأول «حصل عطل فني طارئ في محطة تحويل الزارة أدى إلى خروج مجموعتي توليد في محطة الزارة، وبالتالي انخفاض التردد بشكل كبير جدا سبب خروج باقي محطات التوليد تباعا لحماية نفسها لكي لا تتضرر من هذا العطل».



وأكد أن «احتمالية حدوث الأعطال الكبيرة أو حالات التعتيم العام تزداد بسبب قلة كميات توليد الكهرباء» وهذا ما حصل يوم أمس الأول على حد قوله.



وأكد أن حالات التعتيم العام خطيرة ولها أثر سلبي كبير على الشبكة الكهربائية، والأمر يتطلب وقتا لإعادة المنظومة الكهربائية إلى ما كانت عليه سابقا.



وقال «كانت هناك جهود حثيثة لقيادة الشبكة الكهربائية بشكل دقيق جدا لأن أي خطأ بسيط في تلك اللحظات قد يؤدي إلى حدوث تعتيم آخر، والأمر يتطلب التواصل مع جميع الفنيين العاملين في كل محطات التوليد ومحطات التحويل في نفس اللحظة بتحكم مباشر من التنسيق الرئيسي».