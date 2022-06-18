لا تصاريح حج خارج الحملات حسب توجيهات الوزير الكندري

اللائحة التنفيذية لقانون الحج والعمرة المعدلة والتي أصدرها الوزير الكندري تنص على أن اي زيادة مقررة على حجاج دولة الكويت يتم استقطاع 1000 مقعد منها لمصلحة برنامج " الحج الميسر "



أولى طلائع بعثة الحج ستغادر إلى المملكة يوم 20 يونيو الجاري



فتحنا " سيستم " حملات الحج لتسجيل من حج قبل ذلك بشرط أن يكون لديها مقاعد بعد تسجيل جميع من لم يحج قبل ذلك



نشكر سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الصباح على جهوده في إقرار هذه الزيادة





اسامة ابو السعود

وجه وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ورئيس بعثة الحج الكويتية م . فريد أسد عمادي الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية على إقرار زيادة 2000 حاج لحجاج بيت الله الحرام من دولة الكويت ليصبح الإجمالي هذا العام 5622 حاجا .



ووجه عمادي الشكر لسفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الصباح على جهوده في إقرار هذه الزيادة.



وأكد الوكيل عمادي في تصريحات خاصة ل " الأنباء " ان اللائحة التنفيذية لقانون الحج والعمرة المعدلة التي أصدرها وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية عيسى الكندري تنص على ان اي زيادة مقررة على حجاج دولة الكويت يتم استقطاع 1000 مقعد منها لمصلحة برنامج " الحج الميسر " بينما سيوزع ال 1000 مقعد الآخر على حملات الحج بالتساوي حسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية.

ولفت الى ان الوزير عيسى الكندري شدد على الالتزام الكامل والتقيد باللائحة التنفيذية لقانون الحج والعمرة وتوزيع تصاريح الحج على حملات الحج الكويتية فقط ، ولن يتم اصدار اي تصريح حج خارج اطار حملات الحج ومنع أي محاباة او مجاملة في هذا الشأن .

وشدد عمادي على ان وزارة الاوقاف تعلن ذلك للتاكيد على مبدأ الشفافية الكاملة وتوجيه تصاريح الحج في اماكنها الصحيحة .

وكشف عمادي عن ان وزارة الأوقاف فتحت " سيستم " حملات الحج لتسجيل من سبق له الحج قبل ذلك بشرط ان تكون قد سجلت من لم يسبق له الحج اولا ، ولديها بعض الاماكن المتاحة فنسمح لها بتسجيل من حج قبل ذلك بعد استيفاء من لم يحج اولا .

الكادر الطبي والمرشدين

وأضاف الوكيل عمادي " وكذلك وجه معالي الوزير عيسى الكندري بالتعاون الكامل مع حملات الحج - خاصة بعد تقليص اعداد الحجاج من الكويت هذا العام نظرا لظروف جائحة كورونا - حيث قرر معاليه تخصيص عدد من تصاريح بعثة الحج الكويتية لصالح المرشدين الدينيين والكادر الطبي المكلفين بالعمل لدى حملات الحج الكويتية وذاك دعما للحملات وتشجيعا لجهودهم .



حج البدون

وفيما يخص حج البدون هذا العام، كشف وكيل الاوقاف م. فريد عمادي، ان وزارة الاوقاف مازالت تتواصل مع السلطات السعودية للحصول على الموافقة اللازمة لحج البدون هذا العام لأنها تحتاج الى موافقات خاصة .

وفيما يخص استعدادات بعثة الحج للذهاب الى المملكة العربية السعودية، كشف وكيل الاوقاف ان اولى طلائع بعثة الحج ستغادر الى الاراضي المقدسة يوم 20 يونيو الجاري .

ولفت الى ان الوزارة اصدرت تعميما للحملات بضرورة التقيد بجميع التعليمات التي اصدرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين مشددا على ان الالتزام بهذه التعليمات يعود على الحاج نفسه وأمنه وسلامته اولا .