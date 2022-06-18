أكبر : ناقشنا استخدام دواء " أوماكور" لعلاج الدهون الثلاثية بحضور طبي كثيف

هذا العلاج يساعد على نزول الدهون الثلاثية بنسبة 30 في المئة فما أكثر وهو متوفر بمستشفياتنا

ضاحي : ارتفاع الكوليسترول من أكثر أسباب الوفيات عالميا وأيضا على مستوى الخليج

أعلن عضو جمعية القلب الكويتية ورئيس وحــدة القلب بمركز حصة العبدالرزاق للقلب في منطقة الصباح

د موسى أكبر عن ختام مؤتمر "تحسين إدارة مخاطر القلب والأوعية الدموية بين مرضى الدهنيات في الدم" والذي أقيم برعاية جمعية القلب الكويتية ، و رابطة السكر الكويتية .



وقال أكبر في تصريح صحافي في ختام المؤتمر إن المؤتمر ناقش استخدام دواء "أوماكور" لعلاج الدهون الثلاثية بحضور كثيف من أطباء دولة الكويت ، وكذلك من دول الخليج ليصل العدد إلى أكثر من 150 مشاركا في هذا اللقاء ، مشيرا إلى المناقشة تطرقت إلى الحديث عن أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية ، وكيفية علاجها ، وأحدث الطرق العلاجية ، خصوصا للمرضى الذين لديهم سكري أو أمراض قلبية .



وأكد أكبر أنه في الحقيقة هناك أدوية متوفرة لعلاج الدهون الثلاثية غير أدوية الكوليسترول "الايستاتين" وغيره ، فلدينا دواء "أوماكور" الذي يساعد على نزول الدهون الثلاثية بنسبة 30 في المئة فما أكثر إذا تم استخدام 4 غرامات .



وأضاف أنه تم استعراض الدراسات التي بينت فوائد هذا الدواء ، وكذلك اختلاف تركيبات الأدوية الموجودة ، ولله الحمد هذا الدواء متوفر في دولة الكويت وله فوائد كبيرة وعديدة ، فقد قامت وزارة الصحة بتوفيره لمن يعاني من الدهون الثلاثية ، لأن الدهون الثلاثية مرتبطة بالسكر ، ومرتبطة بغير السكر ، ومريض الدهون الثلاثية معرض لأزمات قلبية ، ولذلك علاجه يعتبر مهم جدا للوقاية من الأزمات القلبية .



وأعرب د. أكبر عن سعادته بهذا الحضور الكثيف من الكويت ومن خارجها ، موضحا أن المؤتمر كان برئاسة الدكتور محمد زبيد رئيس جمعية القلب الخليجية ، وبحضور الدكتور وليد الضاحي رئيس رابطة السكر الكويتية الذي شارك كمحاضر .



من جهته قال رئيس رابطة السكر الكويتية د وليد الضاحي إنه تم عمل ورشة علمية ومؤتمر كويتي خليجي عن الحديث عن مشاكل ارتفاع الكوليسترول في الدم ، خصوصا ارتفاع الدهون الثلاثية .



وأضاف : نعلم أن ارتفاع الكوليسترول من أكثر أسباب الوفيات عالميا ، وأيضا على مستوى الخليج فإن معظم أسباب الوفاة متعلقة بالقلب والسكر، وأمراض ارتفاع الكوليسترول ، مشيرا إلى أن هناك عدة أنواع لارتفاع الكوليسترول منها ارتفاع الكوليسترول الضار ، أو ارتفاع الدهون الثلاثية ، واليوم تحدثنا عن الدهون الثلاثية وتأثيرها على الجسم ، فارتفاعها على المدى البعيد ممكن أن تزيد بنسبة الإصابة بأمراض القلب ، وهناك عدة أدوية لإنزالها مثل بعض الحبوب ، وبعض المكملات الغذائية ، وبعض الأدوية الخاصة مثل زيت السمك .

وأكد ضاحي أن الفعالية كانت جيدة للنقاش في هذه الأمور ، وهي جزء من التوعية لزملائنا في الرعاية الأولية والثانوية لتحسين فرص العلاج للمرضى .