خالد العرافة

وجه المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية مشعل عبدالعزيز العثمان كتابا إلى اتحاد المصارف الكويتية تضمن ضرورة التأكيد على البنوك بعدم الحجز أو الخصم من منحة المتقاعدين، تنفيذا لما نص عليه قانون المنحة.

وقال العثمان في كتابه بمناسبة صدور القانون رقم (4) لسنة 2022 بتاريخ 2022/6/16، والذي يقضي في المادة الأولى منه بصرف منحة مالية مقدارها (3000 د.ك) في تاريخ صدور القانون لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم. وقد أوردت المادة المشار إليها في فقرتها الرابعة حكما خاصا بعـدم جـواز الحجز على هذه المنحة أو الخصم منها لأي سبب من الأسباب. وحيث إن القانون المشار إليه أصبح واجـب النفاذ بمجرد صدوره، عليـه يرجـى التفضل بالتعميم على كل البنوك بعـدم الحجز أو الخصم من مبلغ المنحة وصرفها كاملة إعمالا لحكم القانون.