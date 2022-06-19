بشرى شعبان

أعلنت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة، أسيل المزيد، أن الهيئة أطلقت خدمة إلكترونية جديدة عن طريق برنامج "أسهل" لأصحاب العمل وهي خدمة تعديل بيانات تصريح عامل.

وأفادت المزيد أن هذه الخدمة تمكّن صاحب العمل من تعديل بيانات اسم العامل، والمؤهل العلمي، وبيانات جواز السفر بالإضافة الى بيانات العامل.

كما أوضحت أنه في حال قبول طلب التعديل سيتم تعديل بيانات التأشيرة من خلال الربط الإلكتروني مع أنظمة وزارة الداخلية، علماً أن من شروط الخدمة أن تكون المهنة المراد تعديلها يسمح بها تقدير الاحتياج، كما لا يمكن التعديل إلى مهنة سائق.