لم يختر رجل إيطالي قارب الجندول الذي تشتهر به البندقية ليطلب يد حبيبته للزواج بطريقة رومنسية، كما يفعل كثر غيره، بل اعتمد أسلوباً آخر، إذ تقدّم منها بعرضه مستخدما ميكروفون أحد متاجر السوبرماركت بالقرب من مدينة العشاق.

فبواسطة المذياع عند صندوق الدفع في المتجر الواقع في مدينة ميرا، بادر سالفاتوري كوستاريلي فتاة أحلامه بالقول: "حبيبتي، أريد أن أسألك شيئاً، في حضور الجميع"، وفق ما أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "كورييريه دل فينيتو" على موقعها الإلكتروني.

وأضاف الشاب: "أحبك، أنت حياتي، أريد أن أسألك، هل تتزوجينني؟".

ثم تُسمع في مقطع الفيديو أصوات التصفيق من خارج إطار الصورة، فيما يظهر على الشاشة جناح منتجات التنظيف حيث كادت الشابة تيزيانا فاماو أن تنهار على عربة التسوق التي تجرها.

وأعربت الخطيبة عن ذهولها بمبادرة حبيبها، إذ أن سالفاتوري في العادة "خجول جداً"، على ما وصفته.

وكان الأخير أعد سيناريو اقتراح زواجه قبل أيام.

وأقرّ بأنه فكّر أيضاً في اعتماد "عرض (الزواج) التقليدي على متن جندول"، مضيفاً "اخترت السوبرماركت لأجعلها تدرك مدى تمسكي بها وشعرت بأنها لن تنسى مدى حياتها هذه الخطوة".

ومن المقرر أن تقام حفلة الزفاف في ديسمبر المقبل في صقلية.