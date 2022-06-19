قال مركز العجيري العلمي، إن الكويت ستشهد بعد غد الثلاثاء، أطول عدد ساعات للنهار هذه السنة في منطقة الخليج بواقع 14 ساعة ودقيقتين مقابل تسع ساعات و58 دقيقة لليل.

وقال مدير العلاقات العامة في المركز خالد الجمعان، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد، إن ذلك عائد إلى الموقع الجغرافي للكويت في الطرف الشمالي للخليج العربي "فكلما كان الاتجاه شمالا ازداد عدد ساعات النهار وصولا للقطب الشمالي الذي يبلغ عدد ساعات نهاره ستة أشهر متواصلة".

وأضاف أن هذا الحدث يتكرر سنويا بسبب حركة أشعة الشمس ظاهريا وبلوغها أقصى مدى لها في نصف الكرة الشمالي، موضحا أن تأثير هذا الأمر ينحصر في عامل الحرارة التي تشتد هذه الفترة من كل عام.

وذكر أن من العوامل الرئيسية لارتفاع درجات الحرارة في هذه الفترة ارتفاع زاوية سقوط أشعة الشمس التي تكون شبه عمودية على المنطقة وتحديدا في الكويت إضافة إلى ازدياد عدد ساعات النهار أو "عدد ساعات التسخين".

وأشار إلى أن الشمس في أقصى ارتفاع لها في الكويت هذه الأيام ويتزامن ذلك مع طول عدد ساعات النهار وقصر الليل في السنة مبينا أن الزاوية ستبدأ بالتراجع تدريجيا اعتبارا من الخامس من يوليو المقبل.