انطلق الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، خطة النشاط الصيفي والذي يأتي ضمن فعاليات " صيفنا في مدارسنا " الذي يختتم بنهاية شهر سبتمبر المقبل من خلال 5 العاب كرة قدم العشبي، صالات بنين وبنات، سباحة بنين وبنات والذي وضع من خلال برنامج زمني بإشراف المختصين بالاتحاد من قبل اللجنة الفنية برئاسة ناصر بنيان عضو مجلس ادارة الاتحاد ويتضمن البرنامج الصيفي للاتحاد عددا كبيرا من الانشطة والفعاليات التي تلبي حاجة ابنائنا الطلبة والطالبات خلال العطلة الصيفية.

وتقام انشطة كرة القدم العشبي في ملعب ثانوية مدرسة صباح السالم ايام الاحد والثلاثاء والخميس من الساعة 6:30 إلى 9 مساء بتواجد 100 لاعب تم اختيارهم من خلال مراكز الموهوبين في المحافظات الست من اجل ثقل موهبتهم خلال الفترة الصيفية.

ويتضمن البرنامج الصيفي مجموعة من الأنشطة الرياضية الهادفة والمتنوعة يتم تنفيذها خلال فترة الإجازة الصيفية في مراكز الموهوبين لاستثمار فراغ أبنائنا الطلبة وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة تحت إشراف معلمين مؤهلين تربوياً

استراتيجية الاتحاد.

من جانبه اكد فيصل المقصيد رئيس الاتحاد المدرسي على ان النشاط الصيفي للاتحاد " صيفنا في مدارسنا " يأتي امتداد للخطة الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد 2021 – 2026 واعلن عنها وتم تنفيذ السنة الاولي لها وحققت نجاحات كبيرة طبقا للخطة الزمنية.

وقال المقصيد: نتطلع إلى مزيد من النجاحات في السنة الثانية للخطة خاصة بعدما لمسنا اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية في متابعة انشطة وفعاليات الاتحاد وهذا ظهر خلال اجتماعنا الاخير مع اللجنة الاولمبية برئاسة الشيخ فهد الناصر ونائبه الشيخ جابر ثامر الاحمد الصباح والدكتور صقر الملا مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة - نائب المدير العام لقطاع الرياضة التنافسية بحضور الدكتور علي اليعقوب وكيل وزارة التربية وتم استعرض خطة الاتحاد للأنشطة الصيفية واليه تنفيذها خلال العطلة الصيفية لتطوير مستوي ابناءنا الطلبة الفني والبدني.

واضاف قائلا: تم الاتفاق على ضرورة تضافر الجهود خلال الفترة المقبلة من خلال زيادة التعاون بين وزارة التربية متمثلة في الاتحاد المدرسي واللجنة الأولمبية الكويتية، وتعزيز سبل التعاون المشترك لدعم الأنشطة الصيفية وصقل مهارات أبنائنا الطلبة في المدارس خلال فترة الصيف وزيادة دورة الهيئة العامة للرياضة خلال الفترة المقبلة، خاصة ان الاتحاد المدرسي وخطته الاستراتيجية للنهوض بالرياضة المدرسية اصبح مشروع وطني ويحظى بدعم القيادة السياسية والحكومة وهذا ما لمسنا خلال الايام الاخيرة والاهتمام الكبير.

واشار المقصيد إلى ان الاتحاد حريص كل الحرص على تحقيق الأهداف التربوية المرجوة، من خلال الأنشطة الصيفية والبرامج الرياضية التنافسية وحرصنا خلال وضع البرنامج الصيفي على تكثيف الجوانب الفنية لرفع المستوي الفني والبدني والذهني للاعبين