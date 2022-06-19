فقدت أسرة «الأنباء» والأسرة الصحافية والإعلامية بالكويت الزميل عادل الشنان الذي انتقل الى جوار ربه إثر حادث مروري أليم.

والزميل الشنان رحمه الله من الأقلام الصحافية البارزة في الكويت حيث انضم الى أسرة "الأنباء" عام 2010 ، وكان قد سبق له العمل في العديد من المواقع الاعلامية والصحف منها جريدة الدار عام 2008 وغيرها.



عرف عن الشنان رحمه الله براعته في التحقيقات الصحافية التي تطرق خلالها للعديد من المواضيع السياسية والاجتماعية والتعليمية والإسكانية ، وخبرته الطويلة في الحوارات مع كبار الشخصيات بالإضافة الى مثابرته للحصول على الخبر وسعيه الدائم الى إيلاء المصداقية على أي شأن آخر.



وقد تم تكريم الزميل الراحل مرات عديدة عن عمله الإعلامي ومنها تكريمه عام 2016 من محافظ العاصمة السابق الفريق متقاعد ثابت المهنا وغيرها من التكريمات.



وقد غصّت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل التعزية بوفاة الزميل عادل الشنان مستذكرين مآثره ومسترجعين مواقفه وفزعاته معتبرين بأنه رحل تاركا خلفه حزنا عميقا في قلوب من احبوه وعرفوه وأثرا طيبا لأخلاق وسيرة عطرة ستبقى عالقة في الذاكرة، داعين الرحمن ان يغفر له، ويوسع مدخله، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن ينزل عليه البهجة والنور، وأن يبدله داراً خيراً من داره

و"أبو علي" رحمه الله من مواليد 5/12/1980 صاحب المسيرة العطرة في شارع الصحافة ستحفظ له الذاكرة الاعلامية الكويتية والعربية مكانا مرموقا في بلاطها.



وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم «الأنباء» إلى ذوي الفقيد الراحل بأحر التعازي، سائلين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهمهم الصبر والسلوان. (إنا لله وإنا إليه راجعون).