حضر الشيخ خليل الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية التميز الانساني و السير سيمون هنري وارد هيوز ، مستشار جامعة ساوث بانك بلندن وعضو سابق في البرلمان (MP) عن دائرة بيرموندسي وأولد ساوثوارك. لوضع الجدول الزمني لمشروع إعادة بناء مسجد طريق كينت القديم والمركز الثقافي الإسلامي حيث استضافت الجمعية الإسلامية في نيجيريا ، المملكة المتحدة (مانوك) الشيخ خليل إبراهيم الحمادي ، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية التميز الإنساني الكويتية.



وأوضح الحمادي في تصريح له مدى أهمية الموقع الاستراتيجي للمسجد في إعادة تطوير الحكومة لمنطقة Southwark ولماذا كان المبنى القديم المكون من طابقين بمثابة مبنى غير ملائم في المنطقة إن لم يتم استبداله بالصرح الجديد المكون من ستة طوابق والذي يتم تشييده لهذا الغرض.



وقال الحمادي: إن تصميم المبنى الجديد يشكل هدف لتلبية الاحتياجات الدينية والاجتماعية للأجيال الحالية والمستقبلية من المسلمين لتعزيز المجتمع.



وتناوب الفريق الفني على عرض جولة على موقع البناء وشرح سير المرحلة الأولى من المبنى المقرر الانتهاء منها في يوليو 2022.



وبين الحمادي أنه تم الاطلاع على مراحل البناء المختلفة ونية البدء في المرحلة الثانية بمجرد اكتمال المرحلة الأولى.



وأبدى الحمادي تعاون جمعية التميز الإنساني وتعاونها في المساعدة على جمع الأموال والتبرعات اللازمة لإنجاز المشروع في الوقت المناسب.



وكانت إدارة MANUK وقطاع كبير من الأعضاء حاضرين، مع الحاج إبراهيم Adewusi ، منسق المشروع في استقبال الحمادي وقال كانت زيارة الشيخ الحمادي فرصة جيدة لتعريفه بمشروع إعادة بناء المسجد وهي بمثابة مصدر إشراق للأمل وحافز لإنجاز مسجد طريق كينت القديم الجديد والمركز الثقافي الإسلامي في الوقت المناسب.



كما أكد أيضًا السير سيمون هنري وارد هيوز شمولية مسجد طريق كينت القديم والمركز الثقافي الإسلامي في المجتمع وإبراز رسالة الإسلام الدافئة والسلمية داخل البلدة.



وأبدى الحمادي اهتمام جمعية التميز الإنساني بهذه المشاريع النوعية وإنه أعجب بالأنشطة المصاحبة والمشاركة الاجتماعية وما تم إنجازه حتى الآن من خلال المساهمات من الجالية المسلمة في المملكة المتحدة تجاه مشروع إعادة البناء.



ووعد بالعمل من أجل علاقة متبادلة المنفعة بين جمعية التميز الإنساني في الكويت ومسجد طريق كينت القديم والمركز الثقافي الإسلامي في تعاليم الاسلام والدعوة والتعليم .



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