عبدالعزيز الفضلي

واصل وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب جولاته التفقدية على لجان الاختبارات، حيث قام صباح اليوم بزيارة لعدد من المدارس وذلك للاطلاع والاطمئنان على سير عملية الامتحانات .

وكشفت مصادر تربوية مطلعة ل "الأنباء" أن الوكيل اليعقوب استمر في جولته على اللجان حتى نهاية وقت الامتحان، مشيرةً إلى انه أبدى سعادته بما تقوم به الإدارات المدرسية من جهود مكثفة لخدمة العملية التعليمية وأبنائنا الطلبة .

وأوضحت أن د.اليعقوب قام بتزويد أبنائه الطلبة بالنصائح الأبوية قائلاً لهم: " شدوا حيلكم يا عيالي ما بقى إلا القليل " .

وأضاف مخاطباً الطلبة: أملنا فيكم كبير فانتم قادة المستقبل متمنياً لهم التوفيق والنجاح .